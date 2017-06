Lisboa: trânsito cortado há 12 horas na Avenida Augusto de Aguiar

O trânsito na zona da Avenida Augusto de Aguiar, Lisboa, está cortado há mais de 12 horas na sequência da queda de uma grua e, segundo a Polícia Municipal, só a meio da manhã de hoje deverá ser retomado.

De acordo com fonte da Polícia Municipal, no local estão cerca de 10 elementos a desviar o trânsito, cortado entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Engenheiro Canto Resende desde cerca das 18h de quinta-feira.

A mesma fonte adiantou que os trabalhos de retirada da grua deverão prolongar-se pelo menos até meio da manhã.

Inicialmente, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à agência Lusa que a grua teria caído sobre um hotel perto do El Corte Inglés, ferindo um homem de 49 anos que estava no telhado do edifício.

Contudo, em declarações hoje à Lusa, a Polícia Municipal disse que a grua caiu sobre um edifício habitacional.

A Lusa tentou obter mais esclarecimentos sobre a matéria junto da Proteção Civil Municipal, que remeteu as informações para os serviços da Câmara Municipal.

