NBA fixa tecto salarial nos 89 milhões de euros

O tecto salarial das 30 equipas da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) para a época 2017-18 vai fixar-se nos 99 milhões de dólares (89 milhões de euros), anunciaram esta quinta-feira os organizadores da competição.

PUB

O número final fica dois milhões de dólares (1,8 ME) abaixo do que estava inicialmente previsto, mas aumenta em cinco milhões (4,5 ME) o valor máximo que as equipas estão autorizadas a utilizar em pagamento de salários relativamente à temporada anterior.

Como acontece com a maioria dos campeonatos profissionais nos Estados Unidos, a NBA está obrigada a impor um tecto salarial, a fim de garantir o equilíbrio financeiro das equipas que participam na prova, considerada o expoente máximo do basquetebol mundial.

PUB

PUB

PUB