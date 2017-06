FC Porto acusa Benfica de “monitorizar” mensagens de Fernando Gomes

O director de comunicação do FC Porto voltou ao caso dos e-mails nesta quarta-feira. No Porto Canal, Francisco J. Marques disse ter na sua posse provas de que o actual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, teve as suas mensagens de telemóvel devassadas pelo Benfica em 2014, pelo menos, quando liderava a Liga de Clubes.

Francisco J. Marques acusou o Benfica de “monitorizar” os SMS de Fernando Gomes. Segundo o responsável dos “dragões”, o actual director de conteúdos da BTV, Pedro Guerra, recebeu um conjunto de ficheiros com centenas de mensagens através de Carlos Deus Pereira, então presidente da Assembleia Geral da Liga de Clubes.

O director de comunicação do FC Porto citou um alegado e-mail de Carlos Deus Pereira para Pedro Guerra: “Os ficheiros são de SMS do Fernando Gomes. Chamo à atenção das mensagens enviadas ao Tiago Craveiro, em que declara eterno amor ao azul e branco”. “Eu tenho as SMS, centenas, enviadas pelo senhor Carlos Deus Pereira para o Pedro Guerra. Ele acha que uma alegada violação de correspondência é diferente em 2017 relativamente a 2014. O Benfica monitorizou mensagens do dr. Fernando Gomes em 2014”, apontou Francisco J. Marques.

“Isto é uma vergonha. Este é o comportamento do Benfica. Não revelo as SMS – são pessoais. Há muitas de índole profissional e muitas de índole pessoal. Isto é o Benfica que faz, através de quem? Do Pedro Guerra e do Carlos Deus Pereira. Há muitos e-mails do Carlos Deus Pereira para o Pedro Guerra a dizer, por exemplo, quando os clubes queriam retirar Mário Figueiredo, que o avisava assim que tivesse uma decisão sobre os requerimentos. É uma vergonha”, disse, de acordo com o Record.

“Monitorizar o presidente da Liga, da FPF, mas o que é isto? O Benfica é um competidor falso. E depois andam ofendidinhos por lhe descobrirmos a careca”, atirou ainda o dirigente portista.

Francisco J. Marques ameaça Luís Bernardo com tribunal

Ainda antes de lançar mais uma acusação sobre o Benfica, Francisco J. Marques disse que vai pôr Luís Bernardo em tribunal. O director de comunicação das “águias” disse, na passada sexta-feira, que tinha em sua posse um contrato de avença entre o FC Porto e Francisco J. Marques quando este era ainda trabalhava como jornalista na agência Lusa.

“Há quatro meses recebemos informação em que dava acesso ao contrato do actual responsável da comunicação do FC Porto, demonstrando que, quando estava na Lusa, já tinha contrato com o FC Porto. Não sei se é verdade ou não. Tenho aqui o contrato e será fornecido para investigação", disse então Luís Bernardo, cita o Record. “É um contrato de trabalho a termo certo. O que está declarado é que, na data em que era editor de desporto da Lusa, já tinha avença com o FC Porto. É muito grave”, detalhou.

Francisco J. Marques reagiu nesta quarta-feira, no Porto Canal. “É uma mentira, uma falsidade e o Luís Bernardo vai ter que responder por isso em tribunal. Comecei a trabalhar no FC Porto a 15 de Fevereiro de 2011. No mês de Janeiro do mesmo ano já tinha saído. Sabem que estão a mentir e vão a tribunal”, afirmou. “Luís Bernardo vai ter de provar que esse contrato existe.”

