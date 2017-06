Gang Of Four e Mono completam cartaz do Reverence Festival Santarém

Os japoneses Mono e os ingleses Gang Of Four, ao lado dos Oathbreaker, Bo Ningen e Sinea Root, estão entre os últimos nomes confirmados para actuar no Reverence Festival Santarém, que decorre a 8 e 9 de Setembro, na zona do Parque da Ribeira de Santarém, localizado nas margens do Rio Tejo.

O quarteto Mono propõe-se, nas suas próprias palavras, a “comunicar o incomunicável”, reflectindo as nuances de cada emoção humana em intensas viagens introspectivas de pós-rock expansivo. Já os Gang Of Four, banda britânica formada em 1977, é autora de vários dos mais emblemáticos temas pós-punk e prometem mais um concerto pleno da energia, com uma mistura dos clássicos antigos, como Damaged Goods e At Home He's A Tourist, com temas mais recentes.

Os belgas Oathbreaker tentarão encontrar equilíbrio entre harmonia e agressão, sem que sejam feitas concessões para qualquer dos lados, enquanto os suecos Siena Root tratarão de expor psicadelismo e os Bo Ningen tentarão mostrar porque é que para muita boa gente são uma das mais excitantes propostas do rock alternativo actual.

Referenciada como um dos principais selos de rock psicadélico, a editora londrina Fuzz Club irá comemorar o seu 5.º aniversário numa parceria com o festival, o que trará às margens do Rio Tejo algum do melhor neo-psicadelismo que se faz hoje. Aos já anunciados The Underground Youth, 10000 Russos, Throw Down Bones, Nonn e The Gluts, juntam-se agora também os The Janitors, Dead Rabbits e Pretty Lightning.

O festival contará ainda com a participação de grupos como os Moonspell, Amenra, Esben and The Witch, Sinistro, Trad, Gras Och Stenar, Hills, Desert Mountain Tribe, Is Bliss, Dr. Space, Groal ou Quentin Gas & Los Zingaros.

Os bilhetes para o festival estão à venda nos locais habituais, aos seguintes preços até 15 de julho: €30,00 o ingresso diário e €45,00 o passe de dois dias. Entre 16 de Julho e 31 de Agosto, passam a custar respetivamente €35,00 e €55,00 e a partir de 1 de Setembro os preços sobem para os €40,00 e os €65,00. Os residentes nos concelhos de Santarém e Cartaxo podem adquirir o bilhete diário por €25,00 e o passe por €35,00. Os residentes na freguesia de Santa Iria da Ribeira de Santarém entram gratuitamente, bem como as crianças até aos 10 anos (crianças entre os 11 e os 14 têm 50% de desconto).

