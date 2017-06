Rei da Arábia Saudita promove filho na linha de sucessão

O rei da Arábia Saudita indicou o seu filho Mohammed bin Salman como o seu herdeiro ao trono em substituição do seu sobrinho Mohammed bin Nayef.

PUB

O decreto do rei Salman também nomeia o filho, de 31 anos, para o cargo de vice-primeiro-ministro ao mesmo tempo que se mantém como ministro da Defesa.

O príncipe Mohammed bin Nayef, 57 anos, também foi destituído do seu cargo de responsável pela segurança interna, de acordo com os media estatais sauditas, citados pela BBC.

PUB

O rei Salman chegou ao trono em Janeiro de 2015, depois da morte do seu meio irmão, Abdullah bin Abdul Aziz. Alguns meses depois anunciou uma remodelação no Governo, apontando o príncipe Mohammed bin Nayef como herdeiro da coroa. O príncipe é conhecido pelas suas posições contra os jihadistas e tem boas relações com os aliados sauditas ocidentais como os Estados Unidos ou o Reino Unido.

Como ministro da Defesa, Bin Salman conduziu o país à guerra com o Iémen. Esta mudança na linha de sucessão da coroa acontece semanas depois do início da ofensiva diplomática contra o Qatar, liderada pelo gabinete de Bin Salman.

PUB

PUB