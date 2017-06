Detidos três jihadistas com manuais de terrorismo em Madrid

A polícia nacional espanhola deteve esta madrugada, em Madrid, três jihadistas, entre os quais um considerado “muito perigoso”, pertencente ao Daesh, e que tinha manuais de terrorismo. Os outros dois detidos estavam a iniciar o processo de integração neste grupo terrorista.

PUB

Segundo um comunicado do Ministério do Interior espanhol, citado pelo jornal El Mundo, entre o material encontrado estavam manuais que explicavam desde a “preparação ideológica mais radical” a “acções de martírio”. Havia manuais sobre o “terrorismo suicida” e a “Jihad electrónica”. Este material pertencerá a um dos homens detidos, um marroquino de 32 anos, residente em Madrid.

“Apresentava um perfil extremamente perigoso” que coincide com o dos “terroristas recentemente implicados nos atentados do Reino Unido e França” e era considerado "uma ameaça para a segurança do país”, de acordo com o mesmo comunicado, acrescentando que tentou cativar pessoas próximas para os convencer a levar a cabo uma acção violenta no país. Os outros dois homens, com 33 e 38 anos, também são de nacionalidade marroquina.

PUB

A operação ainda está a decorrer. Desde 26 de Junho de 2015 que o Ministério do Interior subiu para quatro (o máximo é cinco) o nível de alerta antiterrorismo e desde então foram detidos 172 jihadistas em operações realizadas em Espanha e no estrangeiro. No total, desde o início de 2015, estas detenções somam 217.

PUB

PUB