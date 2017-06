Di María aceita acordo com o fisco espanhol

O internacional argentino Ángel Di María chegou a acordo com o fisco espanhol para pagar cerca de dois milhões de euros de multa, referentes a rendimentos ocultados de direitos de imagem quando representava o Real Madrid.

Segundo a EFE, citando fontes do fisco espanhol, o antigo jogador do Benfica, actualmente ao serviço do Paris Saint-Germain, quis assim evitar ser condenado a uma pena de prisão.

Segundo a agência espanhola, este acordo pressupõe que o avançado argentino reconheça ter cometido os delitos fiscais, usando diversas sociedades em paraísos fiscais para ocultar uma verba a rondar os 1,3 milhões de euros.

