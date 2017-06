Resort turístico no Mali sob ataque

Um resort turítico no Mali está sob ataque, anunciou um responsável do Ministério do Interior do país, sem dar mais informação.

Relatos de moradores citados pelos media dão conta do disparo de tiros no resort Le Campement em Dougourakoro, a leste da capital, Bamako, e enquanto alguns turistas terão conseguido escapar, outros terão ficado reféns dos homens armados. O local é muito visitado por residentes estrangeiros no país para fins-de-semana de lazer.

Militares do Mali e elementos das forças especiais francesas estavam a chegar ao local e um porta-voz do Ministério do Interior citado pela agência Reuters disse que "há uma operação em curso", embora garantisse também que "a situação está sob controlo".

No Mali um grupo que resultou da fusão de três outras fracções armadas com ligações à Al-Qaeda tem realizado ataques contra militares e a força de manutenção de paz da ONU.

Em Novembro de 2015 um destes grupos ligados à Al-Qaeda levou a cabo um ataque num hotel da capital, fazendo 170 reféns e matando 20 deles antes de uma operação de resgate levada a cabo por militares.

A segurança no país degradou-se desde que forças lideradas pela França combateram uma aliança de islamistas e tuaregues no Norte do país. Mantém-se no país tropas francesas e uma força de manutenção de paz de 10 mil efectivos das Nações Unidas.

