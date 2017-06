E se a professora dos arquitectos fosse a natureza?

Um ninho de pássaro foi o palco das cerimónias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008. Deste emaranhado de pedaços de metal retorcidos nasceu o Estádio Nacional de Pequim, da autoria dos arquitectos suíços Jacques Herzog e Pierre de Meuron. No entanto, Maria João Oliveira, a arquitecta responsável pela organização da conferência internacional Kine[SiS]tem’17, sublinha que as construções que imitam a natureza (arquitectura biomimética) nem sempre são assim tão explícitas, uma vez que um edifício altamente eficiente pode não ser visualmente exuberante.

PUB

As máximas são simplicidade, sustentabilidade e inteligência e o ponto de encontro do evento organizado pela arquitecta, no âmbito da sua tese de doutoramento, é o ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. Maria João Oliveira, investigadora desta universidade, decidiu aprofundar o debate sobre o que a arquitectura pode aprender com a natureza porque considera que é “um assunto mais ficcionado do que debatido”.

Num cenário de alterações climáticas, a busca de respostas que reduzam as necessidades energéticas dos edifícios é um dos grandes objectivos da arquitectura e essas respostas podem estar na eficiência da natureza. Tal como os seres vivos se adaptam ao meio, os edifícios poderiam ser concebidos de forma a garantirem funções essenciais, como a climatização ou a iluminação, com a menor utilização possível de meios mecânicos, defende a coordenadora do evento.

PUB

Não só enquanto fonte luminosa, mas também térmica, o grande protagonista é o sol, cujo contributo pode ser maximizado. “O controlo da luz e do calor é essencial quando queremos assegurar um gasto energético baixo e esta é uma das principais questões a ser debatida nesta conferência”, adianta a investigadora.

“Sistemas de sombra”, “Fundamentos e geometria da natureza” ou "Arquitectura digital e biomimética” são alguns dos temas que irão estar em cima da mesa e, entre os oradores estão quatro figuras reconhecidas nesta área: o alemão Manuel Kretzer, os ingleses Bob Sheil e Alex Haw e o espanhol Alberto Estévez.

Está previsto que Manuel Kretzer apresente o trabalho que tem desenvolvido no domínio dos “materiais inteligentes” (assim denominados graças à sua capacidade de resposta a estímulos exteriores), Bob Sheil irá trazer para o debate as potencialidades dos “materiais cinéticos” (aqueles que podem assumir formas diferentes consoante a hora do dia ou estação do ano) e Alex Haw debaterá a autonomia energética dos edifícios.

Já Alberto Estévez - segundo Maria João Oliveira, o responsável pela criação do primeiro mestrado em arquitectura biodigital - irá divulgar as suas mais recentes investigações, realizadas nos laboratórios de genética e fabricação digital do Genetic Architectures Research Group, em Barcelona.

Num mundo em que há cada vez mais avanços tecnológicos e novos materiais, as lições da natureza poderão orientar académicos e profissionais na procura de soluções mais sustentáveis. Esta é a visão da investigadora que lidera esta iniciativa, que entende a arquitectura como um trabalho colaborativo que resulta da aliança entre forma, função e estética.

“A aposta no digital é crescente e é uma mais-valia conseguirmos elaborar protótipos e antecipar possíveis obstáculos à concretização dos projectos através de ferramentas digitais”, salienta Maria João Oliveira. Porém, não esquece as contingências da vida real, que escapam à linguagem binária.

Os contornos da arquitectura contemporânea tornam-se, cada vez mais, produto da convergência entre responsabilidades sociais e ambientais e a arquitecta do ISCTE valoriza a simbiose entre quem desenha, constrói, habita, trabalha ou contempla determinada obra.

A conferência internacional Kine[SiS]tem’17 decorre nesta segunda e terça-feira e será seguida de uma escola de Verão de 10 dias (até 30 de Junho). “Estão previstas masterclasses e a elaboração de protótipos à escala real com os alunos e profissionais inscritos”, informa Maria João Oliveira.

O exemplo de uma academia de ginástica em Guimarães

Após ter sido Capital Europeia da Cultura em 2012 e Cidade Europeia do Desporto em 2013, Guimarães candidata-se agora a Capital Verde Europeia 2020. A Academia de Ginástica para atletas de alto rendimento, que será inaugurada dia 24 deste mês, é um dos trunfos da autarquia na corrida ao prémio e um exemplo de uma obra sustentável.

“Conceber um edifício tendente a carbono zero era o grande desafio”, conta ao PÚBLICO o arquitecto responsável pelo projecto, Manuel Roque. Mas não foi o único. “As brutais amplitudes térmicas desta região sempre foram uma dor de cabeça para os arquitectos e o desgaste dos materiais é exemplo disso mesmo”.

Da coordenação dos materiais usados, energia gasta e tecnologia utilizada nasceu uma obra que a autarquia garante ser amiga do ambiente. “É o edifício desportivo português mais auto-suficiente a nível energético porque a energia que consome é produzida pelo próprio imóvel”, assegura Manuel Roque ao mesmo tempo que explica que se tentou retirar o “máximo proveito das fontes solar, geotérmica e aerotérmica”.

Estão em causa materiais 100% recicláveis como a cortiça e tecnologia de ponta que garante a eficiência da produção de águas quentes sanitárias e dos sistemas de climatização, ventilação e iluminação. Além dos painéis fotovoltaicos, Manuel Roque não esquece a parede de trombe, “uma parede dupla capaz de captar, armazenar e gerir a energia solar através da injecção de ar quente ou frio consoante o desejável”, explica.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O nome da cidade vencedora apenas será revelado em 2020. No entanto, dois anos antes, serão seleccionadas as três melhores candidaturas, que terão de apresentar o seu plano de acção e estratégia de comunicação para um planeamento urbano sustentável.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB