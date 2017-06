Brasil: um morto após confrontos entre adeptos de Coritiba e Corinthians

Confrontos entre adeptos do Coritiba e do Corinthians, antes do jogo da oitava jornada do campeonato brasileiro de futebol, provocaram um morto e seis feridos.

O adepto morto, do Corinthians, tinha sido internado num hospital com várias fracturas e um traumatismo craniano, acabando por não resistir aos ferimentos.

"Os nossos profundos sentimentos à família do adepto do Corinthians. O futebol é para ser uma alegria e não tristeza e morte. Por isso, pedimos paz no futebol", escreveu o clube paulista na sua conta oficial no Twitter.

Segundo a polícia militar do estado do Paraná, um grupo de autocarros que transportavam adeptos do Corinthians ficou bloqueado numa rua perto do estádio Couto Pereira, acabando por ser atacado por adeptos do Coritiba.

Cinco dos feridos foram transportadas para os hospitais Evangélico de Curitiba, Universitário Cajuru e do Trabalhador, enquanto outros dois foram assistidos no local.

