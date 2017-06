Risco de exposição aos UV muito elevado em todo o país

O risco de exposição à radiação ultravioleta (UV) é neste sábado muito elevado em todo o país, situação que se agravará no domingo, com sete distritos a subirem para risco ‘extremo’, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com o instituto, durante este sábado, todos os distritos de Portugal Continental, e também o arquipélago da Madeira, vão estar com risco muito elevado (índices entre 8 e 10), sendo recomendado à população que tenha “cuidado” e que utilize “óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar”.

Para domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento do risco de exposição aos UV nos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Évora.

Nestas regiões, o alerta de risco será extremo (índice 11), que é o máximo previsto, representado uma situação de “perigo”, para a qual se recomenda evitar o mais possível a exposição ao sol e, preferencialmente, não sair de casa.

Os índices UV variam entre menor do que 2, em que o UV é Baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

As temperaturas máximas previstas para hoje são de 41 graus em Lisboa e Castelo Branco, 39 em Bragança, Viseu e Portalegre, 37 em Braga e Leiria, 36 em Faro e 38 em Vila Real, 44 em Santarém, 43 em Évora, 42 em Beja, 40 em Coimbra, 34 em Setúbal, 35 na Guarda e 26 em Viana do Castelo.

