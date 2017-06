Morreu o jornalista da Renascença Joaquim Vieira

O jornalista Joaquim Vieira morreu esta madrugada aos 65 anos, vítima de doença prolongada, no Hospital de Santo António, no Porto.

Era um dos repórteres da secção desporto da Rádio Renascença, conhecido pelos relatos de futebol e pelos relatos emocionados da Volta a Portugal em Bicicleta.

O actual director do espaço da Rádio Renascença Bola Branca, Pedro Azevedo, deixou o seguinte testemunho no site da estação: “Recordaremos para sempre o repórter perspicaz, o narrador peculiar e a linguagem simples, clara e concisa. Mas o que mais nos marcou no perfil do Joaquim Vieira foi uma incomparável cortesia geradora de um infindável número de amigos”.

