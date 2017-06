Câmaras de Gondomar e Gaia defendem proibição da venda de balões de S. João

As câmaras de Gondomar e de Gaia defendem a proibição da venda dos tradicionais balões de ar quente lançados no São João que motivaram a decisão de suspender durante mais de três horas os voos no aeroporto naquela noite.

Na reunião que decorreu na passada segunda-feira, em que foi decidida a suspensão da partida e aterragem de aviões entre as 21h45 do dia 23 e a 1h do dia 24 de Junho pelo perigo para a segurança aeronáutica, a Câmara de Gaia disse ser "o município regista o maior número de ocorrências relacionadas com incêndios na noite de S. João porque, devido ao vento predominante de Norte/Noroeste, a generalidade das lanternas lançadas nos concelhos vizinhos acaba por cair no seu concelho".

"[A representante da Câmara de Gaia] salientou que têm vivido um drama que se repete ano após ano, com incêndios em habitações, em viaturas e até já tiveram de evacuar um lar de idosos devido a um incêndio nas proximidades", lê-se ata da reunião, a que a Lusa teve acesso, partilhando "a adopção de uma medida destinada à proibição da venda dos balões".

Também o representante da Câmara Municipal de Gondomar corroborou "a importância de se actuar sobre a interdição da comercialização dos balões", apontando como solução alternativa "a antecipação do período crítico de incêndios que habitualmente tem início a 1 de Julho, interditando-se assim a largada de balões durante as festas de S. João, a fim de evitar consequências negativas sobre o aeroporto de Porto, o qual deve ser protegido de restrições operacionais por se tratar de um forte impulsionador do desenvolvimento económico da região Norte".

Na reunião que reuniu o regulador (ANAC), a ANA - Aeroportos de Portugal e a NAV, a Câmara da Maia, onde se localiza o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, defendeu o encerramento do espaço aéreo como sendo "a solução mais adequada".

A decisão de suspender voos durante mais de três horas no Aeroporto do Porto na noite de São João foi tomada devido ao "aumento exponencial" de largada de balões e um número de movimentos intenso, havendo "mais aeronaves sujeitas ao perigo" do eventual impacto.

