Barco português vence a prestigiada Giraglia Rolex Cup

O veleiro Giulietta sagrou-se neste sábado vencedor da regata mediterrânica Giraglia Rolex Cup, na classe ORC A, protagonizando um dos maiores feitos da vela portuguesa dos últimos anos. Com uma distância total de 243 milhas náuticas (cerca de 450 km), a prova ligou na última semana Saint Tropez, em França, a Génova, em Itália.

Após ter vencido no início da competição as regatas costeiras da Giraglia Rolex Cup 2017, feito que garantiu ao Giulietta o troféu Ville Saint-Tropez, o veleiro português viu confirmada a vitória na prova ao terminar a regata offshore na terceira posição, garantindo um feito de enorme relevo para a vela nacional dos últimos anos.

Construído nos estaleiros Delmar Conde, localizados em Ílhavo, e com velas Pires de Lima, o Giulietta é o primeiro barco com pavilhão nacional a participar nas mais emblemáticas regatas internacionais e, na Giraglia Rolex Cup 2017, contou com uma tripulação 100% portuguesa: Alexandre, Julieta, Fred, Miguel Nunes, Carlos Leitão, Tiago Jesus, Diogo Machado Pinto e João Prieto.

A campanha mediterrânica do Giulietta iniciou-se há dois anos, com a participação na Rolex Middle Sea Race e, após a importante vitória assegurada neste sábado, a embarcação nacional irá competir, entre 9 de Julho e 5 de Agosto, na Copa del Rey, que se vai disputar na baia de Palma de Maiorca.

