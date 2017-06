Polícia baleado no Montijo após confrontar suspeitos que tentavam roubar-lhe a moto

Um agente da PSP foi baleado na tarde desta sexta-feira no Bairro do Esteval, no Montijo. O polícia, que foi atingido pelo disparo de uma caçadeira, foi transportado ao hospital mas estará livre de perigo. De acordo o porta-voz da Direcção Nacional da PSP, intendente Hugo Palma, os ferimentos serão ligeiros.

PUB

O agente deslocou-se àquele bairro com outros colegas à procura de dois homens que minutos antes terão tentado roubar-lhe a moto junto à sua casa, também no Montijo. Já no bairro, o agente foi atingido pelo disparo saído de uma das janelas do aglomerado habitacional. A PSP enviou para o terreno um forte efectivo e os suspeitos do roubo já foram detidos. Não se sabe, porém, se foi um deles o autor do disparo ou se a caçadeira foi usada por um terceiro suspeito.

O Bairro do Esteval está referenciado pelas autoridades e é frequentemente palco de operações policiais. Em causa está um bairro social conotado com o tráfico de droga.

PUB

No local está uma equipa da Polícia Judiciária de Setúbal que irá proceder às investigações estando em causa a tentativa de homicídio de um polícia. A PSP já entregou à Judiciária os dois homens detidos.

Tudo começou pelas 16h perto da habitação do agente. Percebendo que os dois homens estavam a tentar levar-lhe a moto, o polícia decidiu confrontá-los. Os suspeitos fugiram de imediato num carro cuja matrícula foi registada pelo polícia que pediu entretanto reforços à esquadra. Outros colegas acabariam por avistar os fugitivos, localizando-os junto ao Bairro do Esteval.

PUB

PUB