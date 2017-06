Capotamento de tractor faz um morto e um ferido grave em Arcos de Valdevez

Uma mulher de 58 anos morreu nesta sexta-feira e um homem de 69 ficou gravemente ferido na sequência do capotamento de um tractor na freguesia de São Jorge, em Arcos de Valdevez, disse à Lusa a Protecção Civil.

PUB

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o ferido grave foi transportado ao hospital de Santa Luzia, na capital do Alto Minho.

O acidente, cujas causas são ainda desconhecidas, ocorreu cerca das 16h09, no lugar de Barreiro, freguesia de São Jorge, concelho de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

PUB

Ao local compareceram três viaturas dos bombeiros voluntários de Arcos de Valdevez, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima, a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo, e a GNR.

PUB

PUB