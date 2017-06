Todos disponíveis no primeiro treino de Portugal na Rússia

A selecção portuguesa de futebol realizou esta quinta-feira o primeiro treino na Rússia, onde vai competir na Taça das Confederações, numa sessão em que Fernando Santos contou com todos os 23 jogadores convocados.

No centro de estágios do Rubin Kazan, que está situado nos arredores da cidade, Portugal começou a preparar o embate de domingo com o México, num encontro em que Fernando Santos deverá poder contar com Pepe e Cédric Soares.

Ainda em Portugal, os dois defesas iniciaram a semana com alguns problemas físicos, mas já parecem ter ultrapassado essas limitações e deverão estar aptos para poderem actuar na Arena Kazan, na primeira jornada do Grupo A.

Nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, os jogadores efectuaram os habituais exercícios de aquecimento, intercalado com bola.

Antes da sessão, Fernando Santos esteve alguns minutos à conversa com Pepe e Cristiano Ronaldo e, de seguida, juntou todo o grupo no centro do relvado, para uma breve palestra.

Portugal volta a treinar na sexta-feira, novamente no centro de estágios do Rubin Kazan, ainda em hora a divulgar.

Após o duelo com México, a formação lusa defronta na segunda jornada a anfitriã Rússia, a 21 de Junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.

A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial2018, que vai acontecer igualmente na Rússia, termina a 2 de Julho.

