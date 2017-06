O mural de Ronaldo, que ninguém pode visitar

A cidade de Kazan decidiu assinalar a chegada de Cristiano Ronaldo, que vai disputar a Taça das Confederações ao serviço de Portugal, com um mural em homenagem ao futebolista, obra que ninguém, ou quase, consegue ter acesso.

Num pequeno edifício de dois andares, situado num beco junto ao hotel em que a selecção portuguesa está hospedada, aparece pintada a cara de Ronaldo, a sorrir e a piscar o olho esquerdo, numa imagem construída sobretudo com cores alegres e que tem ‘CR7' escrito em baixo.

Alguns quartos do hotel têm vista para a obra de Dmitry Chalov, o artista escolhido pelos governantes de Kazan para criar esta homenagem ao jogador português.

Graças à participação na Taça das Confederações, que arranca no sábado, a figura de Ronaldo passou a fazer parte desta cidade russa, mas, para já, visualizar a obra é praticamente impossível, visto está escondida numa zona privada e fechada, sem acesso ao público.

O beco está vedado por um enorme portão verde e lá dentro aparece uma senhora já com alguma idade, responsável pelo controlo das entradas e saídas, que afasta prontamente qualquer curioso, repetindo várias vezes a palavra “niet” (não, em russo) e com gestos a ordenar que se abandone o local.

Depois de quase duas horas de espera, com a ajuda do staff da Federação Portuguesa de Futebol, de um membro da organização da Taça das Confederações e da segurança do hotel, a Agência Lusa conseguiu, finalmente, ter acesso ao mural de Ronaldo.

Durante esse período de espera, jornalistas, adeptos ou simples curiosos foram sempre impossibilitados de ver a imagem do jogador português.

A selecção nacional, que vai competir na Taça das Confederações com o estatuto de campeã europeia, estreia-se no domingo (16h, hora de Lisboa) perante o México, na Arena Kazan.

A formação lusa, que está incluída no Grupo A, defronta na segunda jornada a anfitriã Rússia, a 21 de Junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.

A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial 2018, que vai acontecer igualmente na Rússia, termina a 2 de Julho.

