Lyon paga 4,5 milhões ao Benfica pelo lateral-esquerdo Marçal

O Lyon contratou o lateral-esquerdo brasileiro Fernando Marçal ao Benfica por 4,5 milhões de euros, anunciou o clube francês, ao qual o futebolista vai ficar vinculado nas próximas quatro épocas.

Marçal, de 28 anos, foi uma das revelações da última época na I Liga francesa, ao serviço do Guingamp, ao qual esteve cedido por empréstimo do Benfica.

Communiqué #Mercato : Transfert du défenseur brésilien de Benfica Fernando Marçal pour un montant de 4,5 M € ?? https://t.co/NNdKhPqhzP pic.twitter.com/Cyee2fK5Xr — Olympique Lyonnais (@OL) June 15, 2017

Formado no Grémio de Porto Alegre, Marçal iniciou a sua carreira profissional no Guaratingueta e chegou à Europa com 20 anos para assinar contrato com o Torreense, do qual se transferiu 18 meses depois para o Nacional.

Esta aquisição surge pouco depois de o Lyon ter anunciado a venda do passe do médio Corentin Tolisso ao Bayern Munique por uma verba recorde de 41,5 milhões de euros, que podem ascender a 47,5, mediante o cumprimento de alguns objectivos.

