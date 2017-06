Bruno Alves fala de prova "especial" e "boas memórias" da Rússia

Bruno Alves afirmou nesta quinta-feira que vai ser especial disputar pela primeira vez a Taça das Confederações, apesar de atrasar a pré-temporada no seu novo clube, o Glasgow Rangers, e recordou a sua passagem pelo futebol russo.

"Já estive em vários Campeonatos do Mundo e da Europa e chego quase sempre a meio da pré-temporada. Para mim, vai ser especial jogar este torneio, porque nunca tinha participado, e vai ser a última vez que vou disputá-lo. Uma competição com tantos campeões é sempre especial", afirmou Bruno Alves.

O defesa central falava aos jornalistas em conferência de imprensa, no centro de estágios do Rubin Kazan, minutos antes do primeiro treino da selecção portuguesa em solo russo.

Alves falou do tempo em que representou o Zenit São Petersburgo, entre 2010 e 2013, um período que o jogador de 35 anos recorda com saudade.

"A Rússia é um país que me acolheu muito. Fui muito bem tratado. Sempre me deram condições para viver bem e jogar bem. Tenho boas recordações. Fiz algumas amizades. Obrigado Rússia, obrigado São Petersburgo, obrigado Zenit. Tenho boas memórias e boas recordações do tempo que aqui vivi", referiu.

O central falou ainda da importância de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa e avançou mesmo que o avançado é também um ídolo para os seus colegas de equipa.

"Não temos palavras para o Cristiano Ronaldo. Para a forma que ele representa para o nosso país e tudo o que ele vence. É um ídolo até para nós jogadores", confessou.

A selecção nacional, que vai competir na Taça das Confederações com o estatuto de campeã europeia, estreia-se no domingo perante o México, na Arena Kazan.

A formação lusa, que está incluída no Grupo A, defronta na segunda jornada a anfitriã Rússia, a 21 de junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.

A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial2018, que vai acontecer igualmente na Rússia, termina a 02 de julho.

