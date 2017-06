Escritora critica podcast "cruel e humilhante" por insultos ao seu peso

Roxane Gay é uma escritora norte-americana que conta com alguns bestsellers publicados, como Bad Feminist e Difficult Women. Para promover o seu mais recente livro, Hunger: Memoir of (My) Body - lançado na passada terça-feira - Roxane esteve na Austrália, para uma entrevista ao podcast No Filter, do site australiano Mamamia.

Contudo, Mia Freedman, directora criativa do Mamamia, que entrevistou Roxane, recorreu a detalhes privados, discutidos entre a produtora do programa e a agente da autora, para criar uma descrição do podcast.

Na descrição – que foi entretanto alterada – Freedman confessa que houve muita planificação por detrás da entrevista com Roxane. “Será que ela vai conseguir entrar no elevador? Quantos passos vai ter de dar para chegar à entrevista?”, questionou Freedman.

Oh Mamamia. When good intentions just do so much damage... this is appalling pic.twitter.com/Kni2nKpvkp — courtney robinson (@courtney_ro) 13 de junho de 2017

A escritora norte-americana, de 42 anos, não gostou da descrição utilizada por Freedman, tendo recorrido ao seu perfil na rede social Twitter para mostrar o seu desagrado.

“Estou em choque com o Mamamia”, escreveu a autora, dizendo que se sente envergonhada por questionarem se conseguiria deslocar-se ao local da entrevista, devido ao seu excesso de peso.

Roxane Gay considerou que a descrição do podcast foi “cruel, humilhante” e “repugnante”, tendo tornado o dia do lançamento do livro “doloroso”.

It is cruel and humiliating. https://t.co/XY2AU0XPFG — roxane gay (@rgay) 13 de junho de 2017 Today was supposed to be about my new book. That is what I wanted. And then an Australian website made today painful. — roxane gay (@rgay) 14 de junho de 2017

Mia Freedman já expressou as suas “sinceras desculpas”, reconhecendo o seu erro. Num texto publicado no site Mamamia, Freedman escreve que o seu principal erro foi não saber distinguir as diferenças entre ser a autora a escrever sobre as suas experiências e ser ela a contá-las. “Eu assumi, erradamente, que como ela falou dos seus obstáculos, que eu também o pudesse fazer”, lê-se no texto publicado.

“Sinto-me envergonhada por ter contribuído, de alguma forma, para que Roxane Gay se sinta menos poderosa, brilhante e bonita”, concluiu Freedman.

