Festival de Música de Póvoa de Varzim junta 166 intérpretes de dez países

A 39.ª edição do Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim (FIMPV), de 7 a 30 de Julho, contará com 166 intérpretes, que divulgarão o trabalho de 50 compositores, da Renascença à contemporaneidade. Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o município especifica que 119 dos intérpretes são portugueses, sendo os restantes provenientes da Alemanha, Argentina, Canadá, Espanha, França, Grã-Bretanha, Federação Russa, Holanda e República Checa. E dos 50 compositores cuja música será divulgada no festival, 15 são portugueses.

Citado no comunicado, o director do festival, João Marques, sublinhou que esta 39.ª edição "dá sequência às linhas mestras da programação identitária" do certame. No âmbito da música antiga "historicamente informada", alguns destaques vão para o Ensemble Masques, com os cravistas Jean Rondeau e Olivier Fortin (em concertos para dois cravos de Bach), o cravista Pierre Hantaï (música de Haendel, Bach, Scarlatti e Carlos Seixas), a Cappella Mediterranea e a Capella Sanctae.

João Marques destaca também os regressos de dois "expoentes" do circuito internacional – o Pavel Haas Quartet (música de Beethoven, Martinu e Smetana) e o pianista Alexander Melnikov (obras de Schubert, Brahms e Chostakovitch).

Uma rubrica que o festival vem privilegiando – o apoio aos músicos portugueses e à nova música – será concretizada através do 10.º Concurso Internacional de Composição da Póvoa de Varzim, em cujo encerramento participará um quarteto formado por Afonso Fesch (violino), António Saiote (clarinete), Filipe Quaresma (violoncelo) e Miguel Borges Coelho (piano). No encerramento, marcará ainda presença o Ensemble Clepsidra, com direcção de José Luís Borges Coelho.

A soprano Raquel Camarinha, o pianista Yoan Héreau e o Quarteto Verazin dedicam o seu concerto à música vocal e instrumental francesa. De sublinhar ainda um recital de piano por Raul da Costa (obras de Bach, Beethoven, Debussy, Adès e Balakirev).

A completar a programação nuclear, haverá dois concertos com música sinfónica a cargo da Orquestra Metropolitana de Lisboa e da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. O primeiro será dirigido por Pedro Amaral e tem como solista o percussionista Agostinho Sequeira, Prémio Jovens Músicos da RTP/Antena 2 - 2016 (Beethoven, Eötvös e Brahms). No segundo, intervirá de novo a soprano Raquel Camarinha, desta vez sob direção de Martin André (Sinfonia n.º 4, de Gustav Mahler).

O FIMPV 2017 dará continuidade à formação de jovens músicos, designadamente através das actividades do Quarteto Verazin e das master-classes de António Salgado (canto), Miguel Rocha (violoncelo), Pavel Haas Quartet (música de câmara) e Capella Sanctae Crucis (música antiga).

