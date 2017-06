ONU diz que ataques dos EUA em Raqqa estão a provocar um número “enorme” de vítimas civis

A ofensiva contra o Daesh na sua capital na Síria, Raqqa, está a causar uma “perda enorme de vidas civis”, declararam esta quarta-feira investigadores de direitos humanos das Nações Unidas.

A ofensiva está a ser realizada por uma aliança entre milícias árabes e curdas apoiadas pela coligação liderada pelos Estados Unidos, que apoia as forças terrestres com ataques aéreos. “Notamos em particular que a intensificação dos ataques aéreos, que permitem o avanço das SDF [Forças Democráticas da Síria], resultaram não só numa enorme perda de vidas civis, mas também levou 160 mil civis a deixar as suas casas e a ficarem deslocados”, disse Paulo Pinheiro, presidente da comissão de inquérito do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

O responsável da ONU não deu números exactos sobre os mortos civis dos ataques na cidade, tomada pelo grupo islamista Daesh no início de 2014.

A organização Human Rights Watch expressou, por outro lado, preocupação com o uso de fósforo branco pela coligação liderada pelos EUA contra o Daesh. Segundo a HRW, o uso do fósforo branco em zonas com muitas pessoas levanta questões sobre a protecção de civis.

O fósforo branco é uma substância altamente inflamável que em contacto com a pele pode causar queimaduras até ao osso. O seu uso devia ser restrito a sinalizador num campo de batalha, ou para provocar uma cortina de fumo e disfarçar movimentos, ou ainda para destruir alvos sem pessoas por perto. A sua utilização em zonas perto de civis está proibida pela Convenção de Genebra. Quando explode, o fósforo branco lança pedaços da substância numa área de 150 metros.

