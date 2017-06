Krovinovic oficializado no Benfica: "Posso jogar a 8 ou a 10"

Patrick, Haris Seferovic e agora Filip Krovinovic. O médio croata foi confirmado nesta quarta-feira como mais um reforço para o Benfica 2017-18. O jogador, que na época passada brilhou ao serviço do Rio Ave, assinou um contrato válido por cinco temporadas.

"Estou contente, pois vou jogar neste estádio, onde actuou o Rei Eusébio, o jogador com mais golos, também o Nené, grande jogador, e o Bento. Vou dar tudo para ficar aqui o maior tempo possível. Sei muitas coisas sobre o Benfica, muitos colegas do Rio Ave disseram-me que este era o maior clube de Portugal. Está no top 16 de todo o mundo, jogam sempre na Champions onde têm chegado aos quartos-de-final. Estou feliz por ter a oportundiade de representar este clube", comentou Krovinovic, em declarações à BTV.

Depois de uma temporada em cheio ao serviço do Rio Ave, o médio de 21 anos formado no NK Zagreb transfere-se para Lisboa, a troco de três milhões de euros, de acordo com o que revelou o seu empresário. E que posição irá desempenhar no Benfica? Só Rui Vitória, o treinador, saberá, mas Krovinovic já se mostrou disponível para jogar independentemente da função. "Posso jogar a 8 ou 10, mas é onde o treinador me meter."

