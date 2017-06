“Tudo definido” entre Krovinovic e o Benfica

O médio Filip Krovinovic, do Rio Ave, vai ser reforço do Benfica na próxima temporada. O representante do futebolista croata, António Araújo, garantiu que está “tudo definido” entre as duas partes e que o contrato a assinar pelo jogador terá cinco anos de duração.

“Esta quarta-feira fará exames e se não for quarta será quinta que acontecerá a sua oficialização como jogador do Benfica. Estamos a falar de uma transferência no valor de três milhões de euros”, afirmou o empresário, em declarações à Renascença.

Krovinovic, que em Agosto completa 22 anos, chegou em 2015 ao Rio Ave proveniente do NK Zagreb. Na temporada passada disputou 33 encontros nas várias competições ao serviço dos vila-condenses (22 dos quais a titular) e marcou cinco golos. “Vai lutar para ser titular [no Benfica]”, prevê António Araújo.

