O New York Times já sabe quais são os melhores filmes do século XXI

O século ainda vai na segunda década, mas o New York Times decidiu arriscar e começar já a coligir os nomes mais importantes e os filmes mais relevantes destes anos XXI - e fá-lo com os (seus) dois reputados críticos A.O. Scott e Manhola Dargis, mas também com a ajuda de estrelas e de “uns sábios de cinema no Facebook”. O número 1 dos “25 filmes que estão destinados a ser os clássicos do futuro” é Haverá Sangue, de Paul Thomas Anderson.

O Facebook entra nas contas porque, ao longo de meses, o jornal lançou perguntas naquela rede social para os leitores e utilizadores participarem na discussão - perguntas como “qual é o melhor filme de acção do século XXI?” ou “qual o melhor filme romântico?”. O facto de cineastas e actores serem chamados a fazer escolhas com os dois críticos-chefe do diário norte-americano é, por outro lado e por si só, um elemento a assinalar num tempo em que o papel da crítica é desvalorizado.

Na lista estão os nomes esperados de várias gerações, de Spielberg aos irmãos Coen passando por Todd Haynes ou Clint Eastwood, mas também os irmãos Dardenne, o romeno Cristi Puiu ou Agnès Varda.

Os ajudantes são por vezes visados neste top 25 de XXI: Kathryn Bigelow (Estado de Guerra é o número 10 na lista), Richard Linklater (Boyhood é o 8.º) ou Barry Jenkins (a quem pertence o Óscar de Melhor Filme, por Moonlight, que está na 20.ª posição). Também são ouvidos os realizadores Guillermo del Toro - um fã do mestre japonês Hayao Miyazaki, cuja Viagem de Chihiro é o segundo do top do New York Times - e Ava DuVernay - elogiosa para o 13.º distinguido, In Jackson Heights, de Frederick Wiseman. E ainda os actores Robert Pattinson - que diz que os filmes de Claire Denis como Uma Mulher em África, n.º13, “são como ondas que crescem e rebentam” - e Michelle Williams, protagonista de Wendy & Lucy de Kelly Reichardt, que assinala que o numero 21 na lista é produto de uma realizadora sempre política, mas que embebe os filmes desse factor sem ser “didáctica”.

Outro facto de nota é que, maioritariamente americana, a lista tem ainda assim 11 títulos estrangeiros em 25. Os géneros são variados, com o drama a ter um peso importante e com duas animações à mistura, com Divertida-Mente, de Pete Docter e Ronnie del Carmen, a juntar-se a Chihiro, com a acção de Mad Max - Estrada da Fúria em 19.º mas também com a comédia de Judd Apatow eleita para rematar o top 25 graças ao Virgem aos 40 Anos. Contam-se quatro realizadoras nas escolhas do New York Times - Varda, Bigelow, Denis e Reinhardt.

A lista de 25 filmes é a seguinte (o trabalho pode ser lido na íntegra aqui):

Haverá Sangue, Paul Thomas Anderson (2007)

A Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki (2001)

Million Dollar Baby - Sonhos Vencidos, de Clint Eastwood (2004)

China - Um Toque de Pecado, de Jia Zhang-ke (2013)

A Morte do Senhor Lazarescu, de Cristi Puiu (2006)

Yi-Yi, de Edward Yang(2000)

Divertida-Mente, de Pete Docter e Ronnie del Carmen (2015)

Boyhood, de Richard Linklater (2014)

Tempos de Verão, de Olivier Assayas (2008)

Estado de Guerra, de Kathryn Bigelow (2009)

A Propósito de Llewyn Davis, de Joel e Ethan Coen (2013)

Timbuktu, de Abderrahmane Sissako (2015)

In Jackson Heights, de Frederick Wiseman (2015)

A Criança, de Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne (2006)

Uma Mulher em África, de Claire Denis (2010)

Munique, de Steven Spielberg (2005)

Três Tempos, de Hou Hsiao-Hsien (2005)

Os Respigadores e a Respigadora, de Agnés Varda (2000)

Mad Max - Estrada da Fúria, de George Miller (2015)

Moonlight, de Barry Jenkins (2016)

Wendy & Lucy, de Kelly Reichardt (2008)

I'm Not There - Não Estou Aí, de Todd Haynes (2007)

Noite Silenciosa, de Carlos Reygadas (2007)

O Despertar da Mente, de Michel Gondry (2004)

Virgem aos 40 Anos, de Judd Apatow (2005)

