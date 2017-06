Centros hospitalares do centro do país apoiados em 20 milhões de euros por fundos europeus

Doze projectos relativos a intervenções em centros hospitalares vão ser apoiados por cerca de 20 milhões de euros de fundos da União Europeia, anunciou nesta sexta-feira a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

O Programa Operacional Regional do Centro – Centro 2020 aprovou este novo pacote da área da saúde, que integra projectos de remodelação e aquisição de equipamentos, entre outras intervenções.

Segundo a CCDRC, "estes projectos envolvem um investimento de cerca de 32 milhões de euros e terão um apoio do Centro 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Feder), de cerca de 20 milhões de euros".

Na opinião da presidente da CCDRC, Ana Abrunhosa, "estes projectos têm um impacto muito significativo na qualidade de vida das populações, pela melhoria dos serviços de saúde de proximidade, através da requalificação e dos equipamentos dos centros de saúde".

A responsável frisou que, por outro lado, haverá também a "melhoria das condições de trabalho e de atendimento dos centros hospitalares, que têm um âmbito de intervenção territorial mais abrangente e onde as áreas de saúde são mais amplas e de maior complexidade, carecendo, por isso, de contínuos investimentos de modernização tecnológica".

O projecto Solução Integrada de Tratamentos de Radioterapia, do Instituto Português de Oncologia de Coimbra, é o que recebe o maior apoio Feder, 3.924.754 euros, de um investimento total de 4.617.358 euros.

Entre os apoios mais elevados estão também os 3.220.140 euros (de um investimento total de 3.821.000 euros) atribuídos à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco para remodelação e ampliação do Hospital Amato Lusitano e os 2.613.750 euros (de um investimento total de 4.202.233 euros) que o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra vai receber para ampliação e remodelação do serviço de urgência do pólo dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Dos doze projectos, aquele que implica um investimento total mais elevado é o do alargamento e remodelação das instalações da urgência polivalente do Centro Hospitalar Tondela Viseu, de 5.649.039 euros, que terá um apoio Feder de 1.338.425 euros.

De acordo com a CCDRC, o Centro 2020 já aprovou, no total, 33 projectos na área da saúde, que totalizam um investimento de 44 milhões de euros e um valor de fundos europeus de cerca de 30 milhões de euros.

