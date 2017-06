Suíça cumpre nas Feroé e França cai na Suécia

A Suíça cumpriu, sem surpresa, esta sexta-feira, uma missão aparentemente fácil na deslocação às Ilhas Feroé, somando por vitórias os seis encontros disputados no Grupo B, que lidera com três pontos de vantagem sobre Portugal. Ainda no grupo dos portugueses, destaque para o Andorra-Hungria (1-0), com a formação magiar a hipotecar quaisquer possibilidades de se aproximar dos dois primeiros. Andorra alcançou a primeira vitória e entrgou o último lugar à Letónia.

PUB

À margem dos “rivais” de Portugal, a jornada de qualificação europeia para o Mundial de 2018, na Rússia, foi dominada pelo Suécia-França, do Grupo A, que permitiu a aproximação da Holanda ao duo da frente, agora com os vice-campeões europeus mais pressionados pela derrota (2-1), em Estocolmo, frente aos suecos.

A França, que entrou no último minuto do tempo de compensação como líder isolado com 14 pontos, viu a Suécia roubar-lhe o palco e a liderança com um golo de Toivonen (90'+3'), num erro inconcebível do guarda-redes Hugo Lloris. A França até esteve a vencer os suecos com um golo de Giroud (37’), mas permitiu que Durmaz, mesmo em cima do intervalo (43’), restabelecesse a igualdade.

PUB

A Suécia partia para uma segunda parte ambiciosa, apostada em igualar os franceses na liderança do grupo. E quando parecia conformar-se perante a aproximação da Holanda, a colar-se ao segundo posto, Toivonen mudou a história da noite, colocando os suecos na frente, com 13 pontos, a par da França.

Na Holanda, Robben (21’), Sneijder (34’), Wijnaldum (62’), Promes (70’) e Janssen (84’, de g.p.) selaram uma goleada (5-0) previsível sobre o Luxemburgo, último do grupo com apenas um ponto, conquistado na Bielorrússia. A Holanda soma agora 10 pontos, menos três que Suécia e França.

Por seu lado, a Bulgária perdeu uma boa oportunidade para ascender ao segundo lugar, ao ser batida (2-1) na viagem à Bielorrúsia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Grupo H não trouxe alterações de maior na hierarquia, com a Grécia a empatar na Bósnia, mantendo a vantagem de um ponto sobre o adversário desta sexta jornada. Aproveitou a Bélgica para consolidar o primeiro posto do grupo com a vitória alcançada na deslocação à Bósnia, com golos de Mertens (31') e Chadli (86').

No Gibraltar-Chipre, disputado no Algarve, vitória tangencial dos cipriotas (2-1).

PUB

PUB