Teresa de Sousa e plataforma de refugiados vencem Prémio do Cidadão Europeu 2017

A jornalista do PÚBLICO Teresa de Sousa e a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) foram esta quinta-feira distinguidos com o Prémio do Cidadão Europeu 2017, revela um comunicado do Parlamento Europeu. A distinção pretende reconhecer pessoas e organizações com trabalhos que promovam a integração europeia.

Teresa de Sousa, redactora principal do PÚBLICO e especialista em assuntos europeus, foi premiada por uma carreira de 40 anos dedicada às problemáticas europeias e internacionais. “A sua carreira jornalística revela o seu compromisso na defesa dos valores inerentes à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia”, sublinham, no comunicado, os eurodeputados Ana Gomes, Carlos Zorrinho e Maria João Rodrigues, responsáveis pela candidatura da jornalista que faz parte do PÚBLICO desde a fundação.

"Estreei-me, por puro acaso, como jornalista em 1977 no Jornal Novo. A redacção precisava de gente com espírito combativo suficiente para contrariar uma visão do mundo que ainda era dominada pela influência da esquerda comunista e 'terceiro-mundista' e que prevalecia na imprensa portuguesa dos anos seguintes ao PREC. Estávamos em plena Guerra Fria", escreve Teresa de Sousa na sua pequena biografia de apresentação no site do PÚBLICO.

A partilhar o mesmo título está a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), lançada em 2015 como resposta ao ambiente de crise existente na União Europeia (UE). A iniciativa visa melhorar as condições existentes para acolhimento de refugiados no país, reunindo 210 organizações, autoridades e famílias. “A PAR foi capaz de dar uma rápida resposta ao desafio de solidariedade lançado pelas instituições da UE na gestão da crise humanitária”, comunicaram os proponentes da candidatura e eurodeputados Carlos Coelho, Marisa Matias e Sofia Ribeiro.

O Prémio do Cidadão Europeu, lançado em 2008, é atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu.

A entrega do prémio de 2017 terá lugar nos dia 11 e 12 de Outubro, em Bruxelas, e será presidida pela vice-presidente do Parlamento Europeu, Sylvie Guillaume. O evento contará com os vencedores dos 28 Estados-membros da União Europeia.

Uma cerimónia pública em Portugal será, entretanto, agendada pelo Parlamento.

