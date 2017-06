Suspeitos de homicídio de empresário de Braga não vão ser libertados

Os suspeitos de envolvimento no homicídio de um empresário de Braga não vão ser libertados, apesar dos habeas corpus entregues pelos seus advogados no Supremo Tribunal de Justiça. Os representantes dos sete arguidos defendem que se esgotou o prazo legal de prisão preventiva, mas os juízes do Supremo não lhes deram razão, motivo pelo qual o chamado bruxo da Areosa e restantes suspeitos continuarão na cadeia pelo menos até Novembro próximo.

O caso remonta à noite de 11 de Março de 2016, quando João Paulo Fernandes, empresário de Braga, foi sequestrado junto à sua residência, com recurso a duas viaturas roubadas um mês antes num stand de automóveis no Porto. A vítima foi posteriormente morta por estrangulamento num armazém em Valongo. O corpo, crê a acusação, foi depois levado para um segundo armazém em Baguim do Monte, Gondomar, onde terá sido dissolvido em 500 litros de ácido sulfúrico.

Do grupo, detido em Maio de 2016 pela Polícia Judiciária, faziam parte dois advogados que chegaram a representar a vítima em vários processos judiciais e teriam chegado mesmo a ser seus sócios.

Os dois advogados de Braga seriam conhecidos por propor a empresários em dificuldades um complexo esquema destinado a esconder o seu património, colocando assim a salvo dos credores. No entanto, os juristas acabariam por burlar os clientes e ficar com os bens.

Uma das vítimas do esquema terá sido o pai de João Paulo Fernandes, que tinha tido duas empresas que foram declaradas insolventes em 2012 e 2013. O património supostamente ocultado estaria na verdade a ser vendido pelos advogados. Apesar de ser alvo de ameaças, o filho apresentou uma queixa-crime contra os advogados. O caso foi arquivado, mas a família interpôs um processo cível para recuperar os bens.

