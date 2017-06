Campanha sensibiliza jovens para os perigos dos mergulhos

Estima-se que 9% das lesões na coluna sejam feitas em ambiente aquático, com 59% destes casos a afectarem pessoas com menos de 35 anos. Com estes valores em mente, a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral (SPPCV) vai lançar uma campanha que visa alertar os mais jovens para os perigos que os mergulhos podem esconder. "Há saltos que podem mudar a tua vida", diz o cartaz do projecto.

Com o Verão quase à porta e a maior procura das piscinas e das praias, a SPPCV vai lançar uma campanha direccionada para quem frequenta estes locais. “Com esta iniciativa queremos sensibilizar os mais novos para os riscos que correm quando dão mergulhos, tanto nas piscinas como nas praias, em águas pouco profundas”, explica o presidente desta sociedade, Manuel Tavares de Matos, em comunicado.

“As lesões da coluna na sequência de acidentes de mergulho são potencialmente graves e contribuem para as taxas elevadas de incapacidade permanente. É por isso essencial o alerta e a sensibilização junto dos mais novos”, acrescenta o também ortopedista. A SPPCV avança também mais dados sobre este problema. Seis em cada dez lesões (63%) que são feitas na água resultam directamente de um mergulho e 19% do surf.

Na mesma nota, a SPPCV deixa alguns conselhos. Para prevenir estas lesões é importante confirmar sempre a profundidade da água e usar zonas supervisionadas. “Deve evitar-se mergulhar sob o efeito de bebidas alcoólicas”, reforça-se.

Em caso de acidente, é importante estar atento aos principais sinais e sintomas de lesão na coluna, como dor no local lesionado que pode também afectar outros membros, náuseas, cefaleias, tonturas, fraqueza, ou incapacidade de mexer as pernas ou os braços. “Formigueiro ou dormência nos membros e na área abaixo da lesão, estado de consciência alterado, dificuldades respiratórias, perda do controle da bexiga ou do intestino”, são outros dos sintomas que devem levar a chamar o 112, visto que a pessoa lesionada não deve ser movimentada para não agravar os danos na coluna.

Dados publicados em 2015 pela associação portuguesa Spine Matters, que visa promover a temática das doenças de coluna, a maioria dos acidentes com mergulhos acontece em locais onde a profundidade é inferior a 1,5 metros. Os jovens entre os 15 e os 30 anos são os que mais sofrem este tipo de acidentes e os acidentes de mergulho são a quarta causa de lesão da medula.

Os dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) relativos indicam que, entre 2010 e 2015, 96% dos acidentes com mergulhos ocorreram entre Maio e Setembro, com incidência mais forte no sexo masculino e mais de metade envolve pessoas com menos de 30 anos.

