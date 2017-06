Polícia moçambicana alerta homens carecas: são alvos para rituais de feitiçaria

Em Moçambique, os homens carecas correm riscos de serem alvo de ataques. Em causa estão rituais de feitiçaria de grupos que acreditam que a cabeça dos carecas contém ouro. O alerta chegou depois de dois homens com estas características terem sido mortos para que as partes do corpo fossem usadas para esse efeito.

Um dos dois homens encontrados sem vida tinha a cabeça decapitada e os órgãos removidos. “A crença está no facto de muitos acreditarem que a cabeça dos homens carecas contém ouro”, disse o comandante da polícia da localidade, Afonso Dias, citado pela BBC.

Dois suspeitos já foram detidos por possíveis ligações aos assassinatos que ocorreram em Milange, na Zambézia, Moçambique. Esta localidade está sob forte vigilância da polícia por terem ocorrido também perseguições a albinos que resultaram em várias mortes.

“As motivações destas pessoas vêm das superstições e da própria cultura: a comunidade pensa que os carecas são ricos”, afirmou o porta-voz da polícia nacional, Inácio Dina, numa conferência de imprensa.

Jose Tembe, correspondente da BBC no local, falou com as autoridades que acreditam que estes rituais estejam relacionados com artimanhas de curandeiros. Estes pedem aos clientes para levarem cabeças de homens carecas de forma a, posteriormente, procederem a um ritual para aumentar a sua fortuna.

