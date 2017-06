Abate ilegal de sobreiros e azinheiras para plantar eucaliptos repete-se em Tomar

O Regime de Arborização aprovado pelo Governo anterior veio dar maior flexibilidade à florestação do território nacional com eucaliptos e ao progressivo desaparecimento de espécies autóctones como o sobreiro e a azinheira. A última situação conhecida, denunciada esta manhã pela Associação Nacional de Conservação da Natureza - Quercus, dá conta de mais um abate ilegal de sobreiros e azinheiras, desta vez numa área localizada junto ao rio Nabão em Tomar.

Domingos Patacho, dirigente nacional para o sector da floresta da Quercus, disse ao PÚBLICO que a área agora sujeita à intervenção com moto-serras “era a única que ainda tinha montado” no interior de uma extensa área coberta de eucaliptos.

A Quercus foi alertada, na passada semana, para a destruição de sobreiros, azinheiras, carvalhos portugueses e medronheiros, entre outras espécies, em Porto de Cavaleiros, no concelho de Tomar, uma área parcialmente integrada no sítio Sicó-Alvaiázere da Rede Natura 2000 e onde já tinha tido lugar, em 2015, um abate ilegal de sobreiros.

Este povoamento florestal tinha sido percorrido por um incêndio em 2008 mas os sobreiros “estavam verdes, apenas com a cortiça negra”, garante Domingos Patacho, pormenor que condiciona a alteração de uso do solo, como parece estar a acontecer com o abate de espécies protegidas.

A Quercus confirmou que no terreno encontravam-se trabalhadores da empresa madeireira “Madeiras Afonso, Lda,” a cortar azinheiras, carvalhos e sobreiros “não cintados, o que revela a falta de responsabilidade social e ambiental da referida empresa”. Também comprovou que no local estava uma escavadora giratória a ”arrancar os cepos dos sobreiros e medronheiros para destruir as provas do crime”. Patacho salienta que a empresa “tem a cadeia de custódia certificada pelo FSC [entidade que verifica se uma área florestal é gerida de acordo com normativos internacionalmente reconhecidos] e está a iniciar a certificação da gestão florestal em outras áreas. Contudo, estas ações ilegais “revelam que não está comprometida com uma gestão responsável da floresta”, critica o dirigente da Quercus.

Na sequência deste abate de árvores, a associação ambientalistas soliciou, na passada semana, uma fiscalização urgente dos serviços ambientais (SEPNA) da GNR para impedir o abate de mais exemplares de espécies protegidas. Foram igualmente solicitados esclarecimentos ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) sobre a ocorrência.

Já na semana em curso, a Quercus voltou a deslocar-se ao terreno para confirmar as infracções e teve conhecimento de que “no decorrer do levantamento do auto de notícia e do processo de contra-ordenação por abate ilegal de sobreiros em 2015, a arguida Madeiras Afonso, Lda. foi condenada ao pagamento de uma coima pela infracção grave cometida”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Domingos Patacho recorda que, no final de 2015, entrou um pedido de autorização para arborização do terreno com eucaliptos onde acaba de ocorrer o abate ilegal de árvores, pedido esse que foi “indeferido pelo ICNF” com notificação de arquivamento a 8 de Março de 2016 dado que não se pode converter povoamentos de sobreiros.

Não obstante esta situação, o arrendatário do terreno, Madeiras Afonso, Lda, enviou ao ICNF um pedido de autorização para o corte de 55 sobreiros adultos “alegadamente 26 secos e 29 decrépitos, quando a copa estava verde, referindo que tinha existido um incêndio em 2015, o que é falso, pelo que a situação é uma nulidade”, afirma a Quercus.

Mesmo assim, e apesar de ter caducado a validade da autorização, cortaram agora os “sobreiros, incluindo diversos verdes não cintados, sem qualquer autorização, o que condiciona a conversão para um novo eucaliptal”. Perante estes acontecimentos, a Quercus exige “uma firme actuação do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, bem como do ICNF, para impedir a destruição das últimas áreas de floresta mediterrânica". Este é mais um caso, salienta a Quercus, que revela a “pressão” para novas plantações de eucalipto em território nacional, “fruto da Regime de Arborização aprovado pelo Governo anterior” e que o actual ainda não revogou. A alteração proposta no final de 2015 ainda se encontra na Assembleia da República.

