Luís Quintais distinguido com o Grande Prémio de Poesia APE

O escritor Luís Quintais foi distinguido com o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores (APE), pelo livro Arrancar penas a um canto do cisne (ed. Assírio & Alvim).

“Este livro dá a ver o sólido percurso poético de Luís Quintais, sustentado numa voz singular, de um lirismo apurado no diálogo constante com várias tradições poéticas e depurado por uma subtil ironia que perpassa os poemas”, diz a declaração do júri que decidiu o prémio, anunciado esta quarta-feira pela APE.

Constituído por Fernando J. B. Martinho, José Manuel Mendes e Rita Patrício, o júri – que decidiu por maioria – realçou também “a mestria poética” do autor, considerando-o um “dos mais marcantes da actual poesia portuguesa”.

Apesar disso, Fernando J. B. Martinho votou no livro de O Segundo Olhar, de Inês Lourenço (ed. Companhia das Ilhas), obra que acabaria também “enaltecida pelos restantes membros do júri”.

Nascido em 1968, Luís Quintais é poeta, ensaísta, antropólogo e professor da Universidade de Coimbra. A sua bibliografia conta mais de uma dezena de títulos, que lhe valeram já os prémios Aula de Poesia de Barcelona, Pen Clube Português, António Ramos Rosa e fundações Luís Miguel Nava e Inês de Castro.

Com o valor de 12.500 euros, o Grande Prémio de Poesia APE é patrocinado pela Câmara Municipal de Amarante, e será entregue numa cerimónia pública nesta cidade, em data a anunciar.

