Número de vítimas do atentado em Cabul sobe para 150

O atentado perpetrado na passada quarta-feira com um camião armadilhado no bairro diplomático de Cabul fez mais de 150 mortos, afirmou esta terça-feira o Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, durante uma conferência internacional para a paz.

O anterior balanço do atentado, o mais mortífero da capital afegã em mais de 15 anos, era de 90 mortos. “Mais de 150 filhos e filhas do Afeganistão, inocentes, foram mortos, e mais de 300 feridos foram hospitalizados com queimaduras ou membros amputados”, declarou.

