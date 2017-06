Jerónimo desafia PS a apoiar propostas do PCP contra a precariedade

O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, desafiou hoje o PS a apoiar as propostas que apresentou de combate à precariedade laboral, e argumentou que os direitos dos trabalhadores são fronteira entre a esquerda e a direita.

Numa festa-comício em Sacavém, de lançamento da recandidatura de Bernardino Soares à Câmara de Loures, o líder do PCP apelou ao PS para que apoie as iniciativas legislativas agendadas pelo PCP para dia 12 de Junho, "dois projectos de lei sobre a precariedade e o trabalho temporário, alargando ao sector privado".

Prometendo que "o PCP não desbaratará gratuitamente perspectivas e possibilidades criadas no plano político com a nova correlação de forças", Jerónimo de Sousa lançou "um apelo, um desafio, ao PS e ao Governo para que acompanhe estas iniciativas que o PCP apresentou e resolva problemas que afectam milhares e milhares de trabalhadores".

"E dizemos ao Governo, e dizemos àqueles que acompanham a nova fase da vida política nacional, usando a dialéctica: o que era verdade ontem pode não ser verdade amanhã. É por isso que, se não houver respostas a estes problemas, aumentará a desilusão, aumentará o descontentamento, aumentará o protesto, porque foram criadas expectativas e esperanças que não podem ser goradas com o risco de o povo afirmar ‘isso não, temos de encontrar outra solução'", avisou.

O líder do PCP apontou como "motivo de inquietação" a não reversão no Código do Trabalho e da legislação laboral e da administração pública do anterior governo, "lesivas dos direitos dos trabalhadores", com os votos de PS, PSD e CDS.

"O PSD e o CDS é lógico, está na sua natureza. Que o PS alinhe é que é preocupante, porque a questão dos direitos individuais e colectivos dos trabalhadores sempre, mas sempre, foram zona de fronteira entre a esquerda e a direita", alertou Jerónimo de Sousa. "Quem está do lado do capital, quem está contra os direitos dos trabalhadores, não pode dizer que efectua e efetiva uma política de esquerda", vincou.

O secretário-geral do PCP insistiu ainda que, "sem desmerecimento do conjunto de medidas positivas, o Governo do PS não vai bem quando gora as expectativas justas, quer em matéria, por exemplo, da precariedade, ou em relação ao regime de reformas de trabalhadores com longas carreiras contributivas".

Jerónimo de Sousa apontou ainda atrasos na "concretização de medidas concertadas e aprovadas no Orçamento de Estado do presente ano, caso da redução do preço do gás de botija ou da contratação de assistentes para as escolas".

Saudando as manifestações de sábado, em Lisboa e no Porto, convocadas pela CGTP-IN, o secretário-geral do PCP afirmou a "necessidade de assegurar um PCP e uma CDU mais fortalecidos para novos avanços na solução dos problemas nacionais e para melhoramento das condições de vida do povo", ao mesmo tempo que sublinhou "que a luta e o seu desenvolvimento é outra condição imprescindível para tais avanços".

Autárquicas não são sondagem nacional

O recandidato à presidência da Câmara de Loures, Bernardino Soares, defendeu hoje que as autárquicas "não são nenhuma sondagem nacional" e que o reforço da CDU a nível local dá-lhe mais força a nível nacional.

"É preciso dizer a todos que estas eleições não são nenhuma sondagem nacional. São para escolher quem fica nas freguesias, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal", afirmou Bernardino Soares, na apresentação das listas da CDU às eleições autárquicas em Loures, apelando a uma campanha de proximidade e de esclarecimento.

Perante o "ilustre munícipe" que é o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, Bernardino Soares argumentou que "o reforço da CDU em qualquer um destes órgãos" não lhe dá mais "força a nível local como dá mais força à CDU a nível nacional para defender as políticas justas que o país precisa e que o povo tanto anseia".

Num comício-festa nos Bombeiros Voluntários de Sacavém, Bernardino Soares aludiu à obra realizada nos últimos quatro anos, nomeadamente à concretização de projectos prometidos pelo anterior executivo do PS, que, acusou, não cumpriu promessas, e deixou o município numa grave situação financeira.

Também o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que vive no concelho, elogiou o "valioso trabalho que está bem patente nos passos dados na superação dos graves problemas herdados do período de má memória em que o PS desgovernou este município".

Bernardino Soares reclamou a diminuição de impostos e de taxas no concelho, a melhoria dos serviços municipais e das condições dos seus trabalhadores, da atividade cultural, a conclusão do centro comunitário de Santo António dos Cavaleiros, da Biblioteca Ary dos Santos ou da Escola de Camarate, cujos alunos tinham aulas em contentores há oito anos.

Também o início das obras do Centro de Saúde de Santa Iria da Azóia e o projecto, em negociação com a entidade que gere as infra-estruturas, para uma saída da autoestrada em São João da Talha, foram outras das matérias apontadas.

