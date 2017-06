Planisférico podcast: Portugal na moda

Euro 2016, Eurovisão e secretário-geral das Nações Unidas: Portugal está na moda, já não há discussão quanto a isso. Na época que terminou vários portugueses destacaram-se nos maiores campeonatos da Europa, mas também houve casos em que a temporada acabou sem brilho.

No quarto episódio do podcast Planisférico, Marco Vaza e Tiago Pimentel recordam também alguns exemplos de portugueses com carreiras feitas em destinos improváveis. E casos de clubes estrangeiros geridos por portugueses nem sempre com o final mais feliz: do Badajoz (com Elvas à vista) ao Sofia Farmer, da Irlanda do Norte.

Titular indiscutível no podcast, Freddy Adu continua sem arranjar clube. Mas em 2015 vendia aspiradores 2 em 1 sem fios. O que quer que isso seja.

O podcast do Planisférico também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

