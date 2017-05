PSP intercepta grupo que fazia “falso peditório” no Porto para associação fictícia

A PSP interceptou três mulheres, e um menor de idade que fingia sofrer de surdez e mudez, que realizavam um peditório no Porto para uma associação fictícia, tendo alguns membros sido constituídos arguidos, informou nesta quarta-feira fonte policial.

Em declarações à Lusa, fonte da PSP do Porto explicou que o grupo de mulheres, com idades compreendidas entre os 16 e 19 anos, e um rapaz de 15 anos, foi intercetado e identificado na terça-feira na avenida Vímara Peres, na cidade do Porto, por suspeita de crimes de furto de carteiras e de burla através de "falso peditório", sendo alguns elementos "constituídos arguidos", tendo sido identificados com cartões falsos da alegada associação de surdos-mudos.

No decurso de diligências policiais desenvolvidas no âmbito de uma acção policial de combate aos crimes contra património, a PSP apreendeu ainda "quatro pastas de recolha de assinaturas em nome de Instituição de Solidariedade Social de Apoio a Incapacitados" e uma quantia em dinheiro que totalizava "71 euros".

Porque o jovem é menor de idade, a PSP realizou uma participação por factos ilícitos que foi remetida junto do Tribunal de Família e Menores, lê-se no comunicado de imprensa enviado nesta quarta-feira à comunicação social.

As três mulheres, sem actividade, não têm residência fixa em território nacional, acrescenta a PSP.

A PSP do Porto continua a aconselhar a população a colocar as carteiras dentro dos casacos ou nos bolsos da frente das calças, e nunca dentro de mochilas, como forma de prevenir o furto pelo método de carteirista, tendo lançado o mesmo alerta há cerca de um ano como medida preventiva.

