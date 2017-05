Cerca de 75% dos que deixaram de fumar não precisaram de ajuda

Cerca de 75% das pessoas que deixaram de fumar (ou que tentaram) não procuraram ajuda, mostram os dados do Eurobarómetro sobre as atitudes em relação ao tabaco e aos cigarros electrónicos em 28 Estados europeus. Apenas 11% usou nicotina de substituição e só 10% recorreram a cigarros electrónicos. Mais de metade dos fumadores (53%), já tentou deixar de fumar, e fê-lo sobretudo entre os 25 e os 39 anos.

PUB

Em relação aos cigarros electrónicos a percentagem dos que nunca os experimentaram é bastante alta em Portugal: 92%. Se é verdade que mais de 60% dos que o fizeram foi com o objectivo de controlar o tabagismo, só um em dez diz que foi bem sucedido. A maioria, 50%, acha que os cigarros electrónicos são prejudiciais à saúde. Mais de 60% dos inquiridos acha que os cigarros electrónicos devem ser proibidos, tal como o tabaco convencional, nos espaços fechados.

Actualmente, mais de um quarto dos europeus consomem tabaco. Os países do Sul são os que têm o maior número de fumadores e em geral são os homens (30% versus 22% das mulheres), jovens, desempregados, com baixos salários e com menores níveis de literacia que compõem o perfil mais comum.

PUB

Os dados são de um inquérito realizado em Março deste ano, tem uma amostra de 27.901 pessoas entrevistadas face a face na sua língua, e compara dados do relatório anterior de 2014.

Descida do consumo na Europa

Num documento com 200 páginas nota-se que tem havido uma descida de consumo de tabaco na Europa há vários anos mas que desde 2014 o consumo estabilizou em 26% (que é também a percentagem de fumadores em Portugal), com o número das pessoas que nunca fumaram a ser mais de metade.

De todos os inquiridos, 20% são antigos fumadores. Portugal tem uma das taxas mais baixas de ex-fumadores diários: 7%, comparando com 30% na Suécia, por exemplo. O inquérito regista também um aumento na Europa do consumo na faixa dos 15 aos 24 anos: de 24 para 29%. A maioria dos fumadores confessa ter começado antes dos 18 anos, indicam, e mantêm o hábito até à meia idade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A maioria dos que fumam fazem-no diariamente: nove em cada dez. A média de cigarros diários é de 14 (em Portugal é de 13,2) sendo que estes dados são recolhidos entre quem fuma, pois entre quem foi fumador o número de cigarros diários reportado é de 16 (em Portugal esse registo aumenta para mais de 21).

Entretanto, apesar da proibição de fumar em espaços fechados o Eurobarómetro mostra que ela não está a ser totalmente cumprida. Um quinto dos inquiridos diz que a última vez que foi a um bar as pessoas estavam a fumar. O resultado nesta pergunta mostra diferenças entre países: numa média de 40% que deu esta resposta (percentagem igual dada por Portugal) há diferenças grandes entre, por exemplo, os 5% no Reino Unido e os 2% na Suécia.

Esta quarta-feira arranca a campanha Sem tabaco, com muito orgulho, lançada pela Comissão de Trabalho de Tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), dirigida às mulheres.

PUB

PUB