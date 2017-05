Governo admite reforçar apoio financeiro aos portugueses na Venezuela

Admitindo a possibilidade de vir a “ser reforçado o apoio financeiro” à comunidade portuguesa na Venezuela, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, chega a este país na terça-feira, ao princípio da tarde, onde permanece até sexta-feira. Visita Caracas, Valência e Aragua,

PUB

Ao PÚBLICO, José Luís Carneiro afirma que “um dos objectivos da viagem é manter activos os canais de comunicação com as autoridades venezuelanas”. Nesse sentido, terá uma reunião com o vice-ministro para a Europa do Ministério das Relações Exteriores, Iván Gil.

“Tem sido possível manter, através do Ministério das Relações Exteriores, as vias de comunicação com o Ministério dos Assuntos Internos e, deste modo, com as forças de segurança e com as polícias”, revela o secretário de Estado das Comunidades explicando que tal reunião decorre do facto de as questões ligadas à segurança serem "o que mais preocupa a comunidade portuguesa na Venezuela”.

PUB

Há 180.514 de portugueses registados consularmente na Venezuela, mas a comunidade portuguesa atinge cerca de meio milhão de pessoas, muitas com dupla nacionalidade. Cerca de 80% da comunidade portuguesa tem origem na Madeira, daí que o secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, Sérgio Marques, integre a delegação que acompanha o secretário de Estado.

José Luís Carneiro avança que “outro objectivo da viagem é o de agilizar o apoio aos portugueses que vivem na Venezuela”. Este apoio tem consistido em assegurar distribuição alimentar, bem como apoio médico e medicamentoso, num país em que se têm agravado as carências da população devido à crise económica e à crise de segurança pública, provocada pela contestação ao Governo através de manifestações de rua em que têm havido confrontos com a polícia e o exército.

“Vou aferir da necessidade de ser reforçado o apoio financeiro para garantir a situação da comunidade portuguesa”, assumiu o secretário de Estado das Comunidades, sublinhando que vai reunir-se com o embaixador, Mário Alberto Lino da Silva, e com “o pessoal da embaixada”. Mas manterá também reuniões com os cônsules em Caracas e em Valência e com “os oito cônsules honorários” no país. Tudo para verificar “se a capacidade de resposta está a ser suficiente”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta semana, frisa José Luís Carneiro, “entrou em funções mais um conselheiro social na Embaixada portuguesa em Caracas”, precisamente para “aumentar a capacidade de resposta ao nível da gestão do apoio aos portugueses”. O secretário de Estado salienta que “o papel dos cônsules e dos cônsules honorários tem sido essencial na capacidade de recolha e distribuição de recursos alimentares e médicos aos portugueses”.

Um terceiro objectivo da visita “é um encontro com as associações civis que têm dado apoio às comunidades portuguesas, ao nível de apoio social a lares de idosos, de alimentação e de assistência médica e medicamentosa”, acrescenta o secretário de Estado.

“Encontrar-me-ei também com empresários portugueses, da restauração às obras públicas, para verificar a situação e a sua capacidade de resposta e apoio na prestação e distribuição de apoio à comunidade portuguesa”, conclui José Luís Carneiro.

PUB

PUB