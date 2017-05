Pobreza infantil: BE quer ouvir crianças sobre políticas e não admite fome nas escolas

O Bloco de Esquerda apresentou nesta segunda-feira uma série de propostas para erradicar a pobreza infantil, entre as quais está ouvir as crianças no processo de decisão de políticas públicas, pequeno-almoço para todos nas escolas, bem como gratuitidade das refeições em período de férias escolares para os primeiro e segundo escalões da acção social escolar. Mais: garantir a qualidade, mas também a quantidade da comida nas cantinas.

PUB

Mas há outras medidas que o Bloco vai apresentar no Parlamento, através de projectos de resolução, disse nesta manhã a coordenadora Catarina Martins, na sede do partido, em Lisboa. Por exemplo, o Bloco quer que seja criado um compromisso nacional para a erradicação da pobreza infantil em 10 anos. Defende o acesso ao pré-escolar para todas as crianças a partir dos três anos. Quer que exista apoio de actividades de tempos livres para todas as crianças e defende ainda a existência de vales para livros e material escolar, no âmbito da acção social escolar (vales que permitem que os pais não tenham de adiantar esse dinheiro, mesmo que depois ele seja devolvido).

Na saúde, o BE quer concretizar o direito a médico de família para todas as crianças até fim de 2017; garantir o acesso a consultas de dentistas e oftalmologista nos centros de saúde; rastreios de saúde oral e visual nas escolas (jardins de infância e ensino básico); distribuição de antiparasitários na escola (jardim de infância e primeiro e segundo ciclo); actualização do valor do abono de família em todos os escalões.

PUB

No que toca ao Rendimento Social de Inserção, os bloquistas propõem o aumento do valor de referência em três anos para atingir o valor da pensão social em 2019. E quanto à rede de creches e amas, defendem possa beneficiar de forma gratuita todas as crianças até aos três anos. Por fim, esperam ver apresentadas soluções no Parlamento que garantam que não haja nenhuma criança “sem papéis”, crianças que vêem os seus direitos diminuídos porque os pais precisam de regularizar a situação em Portugal.

PUB

PUB