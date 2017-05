Um morto e um ferido grave em discussão de karaoke no Vietname

Um convidado de um casamento no Sul do Vietname assassinou uma pessoa e feriu gravemente outra, durante a boda, depois de ter sido ridicularizado pela sua performance de karaoke. O caso aconteceu nesta quinta-feira e é notícia no Guardian, que cita um meio de comunicação vietnamita.

Nguyen Ngoc Diep, 44 anos, cantava no karaoke quando um outro convidado não apreciou a sua forma de cantar, gozou com ele e lhe roubou o microfone. De acordo com o portal local que conta a história, essa intervenção gerou uma discussão entre ambos. Diep pegou numa faca. Um terceiro convidado, Le Hong An, 35 anos, tentou travá-lo mas acabou por ser esfaqueado — um ferimento que viria a revelar-se fatal. Morreu horas depois num hospital local.

O homem que tentou retirar o microfone a Nguyen Ngoc Diep permanece no hospital. Também foi esfaqueado.

O atacante foi detido após o incidente, de acordo com o tenente-coronel Truong Van Sau, da província de Tien Giang, citado pelo jornal vietnamita em língua inglesa Tuoi Tre News.

Em áreas rurais do Vietname as festas de casamento podem durar até três dias. As sessões de karaoke são comuns durante a boda e são muitas vezes acompanhadas com consumo de álcool excessivo.

De acordo com Linh Nguyen, correspondente da BBC no Vietname, as lutas relacionadas com o karaoke são frequentes no país, geralmente devido à forma como os cantores se revezam ou na hora de dividir a conta.

Em Abril, dois homens foram detidos por assassinar uma pessoa após uma discussão num bar de karaoke na província de Ninh Thuan, também no Sul do país.

