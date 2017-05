Gauthier e Joachim, os únicos homens

Enquanto os líderes se reúnem, o que fazem os seus companheiros que se juntam às comitivas das cimeiras? Na da NATO, na quinta-feira, em Bruxelas, tiveram uma tarde repleta — visitaram o Museu Magritte e andaram antes do jantar no Castelo Real de Laeken, organizado pela rainha Matilde da Bélgica, mulher do rei Philippe.

De entre os convidados, destacou-se um: o arquitecto Gauthier Destenay, marido do primeiro-ministro belga, por ser o único homem entre uma constelação de mulheres. Entre todos os 28 líderes da NATO, há poucas mulheres, mas só o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel (centro-direita), levou o marido. Casaram-se em 2015 — foram um dos primeiros casais homossexuais a fazê-lo, quando o casamento gay foi legalizado no Luxemburgo.

No G7, o grupo dos países mais industrializados, só dois países são liderados por mulheres — a primeira-ministra britânica, Theresa May, e a chanceler Angela Merkel. O marido de May nunca foi visto em situações políticas. Já o marido de Merkel, Joachim Sauer, quase nunca a acompanha em actos oficiais (nem sequer assistiu à primeira tomada de posse da chanceler). Por raramente ser visto com Merkel, excepto na ópera, a imprensa alemã deu-lhe o nome de "fantasma da ópera". Esteve em duas cimeiras do G7, a de 2015 na Alemanha e a de 2016 no Japão. Ontem, surgiu ao lado de Melania Trump, de Alkie Abe e outras esposas na varanda do palácio Chierici, na Sicília.

