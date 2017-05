Carta armadilhada terá ferido antigo primeiro-ministro grego Lucas Papademos

O antigo primeiro-ministro grego, Lucas Papademos, ficou ferido em Atenas depois de um engenho explosivo, escondido no interior de um envelope, ter rebentado no interior do seu carro.

“O Sr. Papademos e o seu motorista foram transportados para o hospital”, disse à Reuters uma fonte policial.

Segundo o jornal Ekathimerini, Papademos terá sofrido ferimentos nas mãos e pernas mas não corre perigo de vida. A explosão ocorreu depois do político ter aberto a carta armadilhada.

Papademos foi nomeado primeiro-ministro em Novembro de 2011, no meio de uma profunda crise política e económica na Grécia, tendo permanecido no cargo até Maio de 2012. Antes, entre 2002 e 2010, foi vice-presidente do Banco Central Europeu.

