Festival em Liverpool celebra 50 anos de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um dos álbuns mais icónicos da banda de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, foi editado a 1 de Junho de 1967. A data é assinalada já na sexta-feira com a reedição do disco, que foi novamente misturado pelo produtor Giles Martin e pelo engenheiro de som Sam Okell, incluindo maquetes das primeiras gravações de estúdio, entre elas 34 gravações nunca antes editadas.

PUB

Entretanto, na quinta-feira arranca, em Liverpool, o festival Sgt. Pepper at 50 (Sgt. Pepper aos 50, em inglês). A cidade pediu a 13 artistas que criassem obras baseadas nas 13 canções que compõem o disco, desde When I'm 64 a Lovely Rita, passando por Getting better, Lucy in the sky with diamonds e With a little help from my friends. Os trabalhos, que vão de espetáculos de dança a instalações artísticas e concertos, irão estrear-se em vários locais de Liverpool entre quinta-feira e 16 de Junho. Entre os convidados a apresentar trabalhos no festival encontram-se os músicos John Cage, DJ Spooky e Pandit Vishwa Mohan Bhatt, os bailarinos da companhia de dança Mark Morris Dance Group, a artista feminista Judy Chicago, o vencedor do Prémio Turner Jeremy Deller, o argumentista e romancista Frank Cottrell-Boyce e o realizador Carl Hunter.

A 1 de Junho a cidade acolhe um espectáculo de fogo-de-artifício da responsabilidade do artista pirotécnico francês Christophe Berthonneau. O 50.º aniversário do disco é ainda assinalado com a estreia, na sexta-feira, nas salas de cinema inglesas, do documentário It Was Fifty Years Ago Today! Sgt Pepper & Beyond. No filme, o realizador Alan G. Parker conta a história da gravação do disco, usando imagens de arquivo raras, bem como entrevistas com figuras como o primeiro baterista dos The Beatles, Pete Best, a irmã de John Lennon, Julia, e o escritor britânico Hunter Davies.

PUB

Em Portugal, os 50 anos de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band são comemorados no GNRation, em Braga, a 2 de Junho, com um espetáculo comemorativo que conta "com a participação de músicos amadores e com os alunos do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga". Getting better all the time será depois apresentado na Casa da Música, no Porto, em Outubro. Ainda no âmbito das comemorações dos 50 anos do disco dos Fab Four, o GNRation recebe a 1 de Junho o espetáculo infantil "Beatle-Battle" e a 3 de Junho uma tertúlia/sessão de escuta de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, com o vocalista dos Mão Morta, Adolfo Luxúria Canibal, no painel de convidados.

Na segunda metade da década de 1960, os The Beatles estavam cansados de andar em digressão, tendo deixado os palcos em Agosto de 1966 para se dedicarem ao trabalho em estúdio. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band foi gravado nos estúdios Abbey Road, em Londres, ao longo de cinco meses. Juntando inovação tecnológica e várias influências musicais, o disco atingiu o primeiro lugar dos tops de vendas no Reino Unido e nos Estados Unidos e foi imediatamente nomeado um marco do rock'n'roll.

PUB

PUB