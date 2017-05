Já podemos ver Penélope Cruz na pele de Donatella Versace

A 15 de Julho de 1997, Gianni Versace foi a quinta e última vítima de um conjunto de crimes perpetrados pelo assassino em série Andrew Cunanan. Vinte anos após a morte do icónico designer italiano, a premiada equipa de The People v. O.J. Simpson recupera a fatídica sequência de eventos daquele dia na sua mansão em Miami em The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, a mini-série que deverá chegar ao pequeno ecrã em 2018. Com dez episódios, este é o terceiro capítulo da antologia sobre crimes e acontecimentos reais do canal FX e tem produção executiva de Ryan Murphy (American Horror Story, Feud, Glee).

Édgar Ramírez interpretará o protagonista, Ricky Martin será Antonio D’Amico, o companheiro de longa data do criador italiano e Darren Criss vestirá a pele do assassino de 27 anos. Donatella Versace, a irmã do designer que assumiu a liderança da famosa marca e se viria a afirmar no mundo da moda em nome próprio, será interpretada por Penélope Cruz. A actriz espanhola surge na primeira imagem oficial da série — divulgada pela revista especializada Entertainment Weekly (EW) — com os longos cabelos loiros platinados, as sobrancelhas descoloradas e uma maquilhagem nude que acentua os olhos bem característica da designer italiana.

A fotografia revelada foi tirada em frente à piscina da Casa Casuarina, a mansão de Miami Beach onde Gianni Versace viveu e foi assassinado. O local do crime, que hoje alberga um restaurante e diversas suites de luxo, foi um dos principais sets de rodagens da série que já é descrita pela EW como “um dos acontecimentos televisivos mais aguardados de 2018”. Nos últimos dias, surgiram online várias imagens das gravações em que se podem ver Penélope Cruz e Darren Criss e Édgar Ramírez a filmar a derradeira cena da morte de Gianni Versace.

O crime que chocou o mundo da moda e não só foi o culminar de vários assassinatos que decorreram ao longo de quatro meses. Andrew Cunanan matou o amigo Jeffrey Trail, o ex-namorado David Madson, o milionário Lee Miglin e, por último, assassinou Will Reese, um coveiro de Nova Jérsia cuja carrinha roubou para seguir nela para Miami. A partir desta altura, o jovem de 27 anos passou a fazer parte da lista dos dez criminosos mais procurados do FBI, mas a polícia não conseguiu evitar que fizesse uma última vítima. Cunanan atirou à queima-roupa sobre Gianni Versace, então com 50 anos, e matou o designer italiano à porta da sua mansão com dois tiros na cabeça.

Seguiu-se uma caça ao homem que durou oito dias, mas quando a polícia localizou Andrew Cunanan – que se refugiava num barco em Miami – este já havia cometido suicídio. Recentemente, o Dateline da NBC fez um especial em que reconstruiu os acontecimentos de 1997 e falou com alguns dos intervenientes. Antonio D’Amico, que estava com o designer no dia do crime, falou pela primeira vez sobre a morte do companheiro. “Ouvi o tiro. O meu coração parou de bater”, descreveu D’Amico, citado pela revista People, “Corri para fora de casa e vi Gianni caído nas escadas e ensanguentado”. O responsável pela investigação na altura, George Navarro, recordou o momento em que se apercebeu que este não era um caso isolado. “Fiquei arrepiado”, afirmou, “Porque tratava-se de algo ainda em maior escala que o assassinato de Gianni Versace”.

Os produtores de American Crime Story estão actualmente na fase de pré-produção do segundo capítulo da antologia, Katrina, que foca as consequências do furacão do mesmo nome na cidade de Nova Orleães. A mini-série conta com Annette Bening no papel de Kathleen Blanco, governadora do Louisiana durante e após a catástrofe, Matthew Broderick como Michael D. Brown, director da Federal Emergency Management Agency (FEMA) e Dennis Quaid no papel do Presidente George W. Bush.

