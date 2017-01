O caso Monica Lewinsky vai ser outra American Crime Story na TV

É um dos momentos da política norte-americana dos anos 1990 e um caso que ficou registado na cultura popular ocidental, além de ter pairado sobre as últimas eleições presidenciais dos EUA. O caso Monica Lewinsky, ou o romance extraconjugal do Presidente Bill Clinton que levou a audições de impeachment e a danos irreparáveis numa presidência, vai ser um dos capítulos da série televisiva American Crime Story. Sucede assim ao sucesso de O Caso de O.J. e às duas temporadas ainda por estrear dedicadas ao furacão Katrina (segunda temporada) e ao homicídio de Gianni Versace (terceira).

A notícia chega via Hollywood Reporter, que soube que os direitos de adaptação do livro A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President foram garantidos pelo showrunner Ryan Murphy e pelo braço televisivo da Fox e do FX, que produzem a série de antologia - formato curto e de intriga independente a cada temporada, à semelhança de American Horror Story, Fargo ou True Detective - American Crime Story. O livro é um dos mais reputados relatos do caso.

A estreia de American Crime Story foi exactamente com o O Caso de O.J., o julgamento mediático dos anos 1990 do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson por dois homicídios. Exibida em Portugal na Fox, foi premiada com um recorde de 10 Emmys e também distinguida nos Globos de Ouro, e o canal já tem agendada a estreia da segunda leva de episódios, Katrina, que estava prevista para 2017 mas que segundo a imprensa americana será para 2018 e distando apenas seis meses de Versace.

O livro A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President é do jornalista Jeffrey Toobin, o mesmo que assinou a obra The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson, que serviu de base a O Caso de O.J.. A revista norte-americana cita fontes que lhe indicam que os produtores já estão à procura das actrizes que serão Monica Lewinsky, a então estagiária da Casa Branca, e Linda Tripp, a secretária que gravou as conversas de Lewinsky sobre a sua relação com o Presidente. Não avança nomes nem datas para o projecto.

O escândalo Monica Lewinsky teve por base um caso extraconjugal do Presidente dos EUA Bill Clinton com uma estagiária da Casa Branca de 22 anos entre 1995 e 1996/7 (a jovem viria a ser contratada para trabalhar na Casa Branca) e que veio a público em 1998. O caso levou a comunicados ao país por parte de Clinton sobre a sua vida amorosa em que se provou ter mentido, à exposição pública de Lewinsky, Tripp e de Hillary Clinton e a um mediático processo de impeachment que acabou por cair por terra no Senado norte-americano. Teve como outros protagonistas o procurador Kenneth Starr ou Paula Jones (que processou Clinton por assédio sexual).

