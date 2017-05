Mais de 95% das crianças com duas doses da vacina do sarampo

Mais de 95% das crianças entre os sete e os 17 anos tinham levado as duas doses da vacina contra o sarampo em Portugal, em 2016. No entanto, a Direcção-geral da Saúde fala em atraso na vacinação aos 12 meses.

Um boletim hoje divulgado com a avaliação do Programa Nacional de Vacinação mostra que a cobertura vacinal da primeira dose da vacina contra o sarampo, parotidite epidémica e rubéola (VASPR) foi de 98%. Já para a segunda dose da vacina, a cobertura variou entre os 95% e os 97% para as crianças entre os sete e os 17 anos.

A Direcção-Geral da Saúde diz que continuam a ser cumpridos os "objectivos nacionais e internacionais do Programa de Eliminação do Sarampo", mas admite que há assimetrias regionais e locais, que, no entanto, não surgem especificadas no boletim agora divulgado.

Ainda em relação à vacina contra o sarampo e rubéola, 18% das crianças ainda não tinham sido vacinadas aos 13 meses de idade, em 2016. Em 2015, este valor era de 16%.

A vacina VASPR deve ser administrada aos 12 meses de idade e a segunda dose, o reforço, deve ser dada aos cinco anos, de acordo com o esquema do Programa Nacional de Vacinação (PNV), em que as vacinas são gratuitas.

A Direcção-geral alerta para um atraso na vacinação aos 12 meses e sublinha "a importância da vacinação atempada", especialmente naquela idade. Para a autoridade de saúde é necessário "um maior investimento no cumprimento do PNV", nomeadamente convocando todas as crianças com esquemas em atraso ou desenvolvendo actividades adicionais de vacinação em comunidades com menor cobertura.

Portugal registou este ano, como vários países europeus, uma actividade epidémica de sarampo, estando confirmados pelo menos 29 casos desde Janeiro.

