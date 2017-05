Dois dias de calor intenso: temperaturas entre os 30 e os 38 graus

Os distritos de Santarém, Leiria, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo por causa do calor até às 18h de quarta-feira, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Vinte e cinco concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Bragança e Vila Real estão também com risco “Muito levado” e “Elevado” de incêndio, num dia em que todo o território continental está igualmente em risco “Muito Elevado” de exposição a raios Ultravioleta (UV).

O IPMA prevê uma subida da temperatura máxima a partir desta terça-feira, com valores acima dos 30 graus, em praticamente todo o território continental. Nos distritos abrangidos pelo aviso amarelo, as temperaturas máximas vão rondar os 35 e os 38 graus.

Santarém e Viseu vão ser as cidades mais quentes, com uma previsão de 38 graus de temperatura máxima. Os termómetros vão subir até ao 36 graus em Évora, 35 em Coimbra, 34 em Braga, no Porto e em Beja, 33 em Lisboa, Castelo Branco, Portalegre e Viana do Castelo, 32 em Vila Real, 31 em Viseu e 30 em Faro. Está igualmente prevista uma pequena subida da temperatura mínima, sobretudo nas regiões do interior Norte e Centro.

Segundo o Instituto, os distritos de Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Bragança e Vila Real têm concelhos com risco “Muito levado” de incêndio, numa escala determinada pelo IPMA e que engloba cinco níveis que variam entre “Reduzido” e “Máximo”. Outros 70 municípios dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Beja e Faro estão sob risco “Elevado”.

Portugal continental, o arquipélago da Madeira e duas ilhas dos Açores apresentam ainda, esta terça-feira, um risco "Muito Elevado" de exposição à radiação UV, segundo o IPMA.

Nos Açores, o IPMA prevê céu muito nublado e períodos de chuva, por vezes forte no grupo central — Terceira, Graciosa, S. Jorge, Pico e Faial —, e temperaturas a rondar o 18º na Horta e 17º em Ponta Delgada.

Para a Região Autónoma da Madeira está previsto céu muito nublado e vento fraco e moderado, com as temperaturas máximas a rondarem os 17 graus em Porto Santo e 18 no Funchal.

O IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior de Portugal continental. O vento vai soprar fraco a moderado e moderado a forte nas terras altas das regiões Norte e Centro, até ao meio da manhã e no final do dia.

Está recomendado pelo Instituto o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor sol. O IPMA desaconselha a exposição das crianças ao sol.

