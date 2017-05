Celebridades da música pop reagem ao “verdadeiro pesadelo” de Manchester

Foram várias as celebridades da música pop que reagiram, através das redes sociais, aos acontecimentos de segunda-feira à noite em Manchester, prestando homenagem às vítimas que tinham ido assistir a um espectáculo de Ariana Grande. A americana Nicki Minaj, que já colaborou com Ariana no passado recente, foi uma das cantoras que se manifestou no Twitter, lamentando “as vidas inocentes perdidas”, e mostrando-se solidária com a “irmã” Ariana perante os “trágicos acontecimentos”. Outra celebridade americana, a cantora Kate Perry, escreveu apenas: “rezando por todos os que estavam no show de Ariana.”

Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world. ?? — KATY PERRY (@katyperry) 23 de maio de 2017

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 23 de maio de 2017

Algo semelhante foi referido por outras cantoras como Selena Gomez, que escreveu que “os seus pensamentos e preces” iam para todos os afectados de Manchester, ou Taylor Swift, que enviou “todo o seu amor” para os afectados pela tragédia. A jovem australiana Lorde recordou que todos os músicos devem sentir-se afectados pelo sucedido, recordando que os espectáculos devem ser seguros para toda a gente. “Um verdadeiro pesadelo”, concluiu, enviando afecto para Manchester e Ariana Grande.

My thoughts and prayers go out to everyone affected in Manchester. — Selena Gomez (@selenagomez) 23 de maio de 2017

every musician feels sick & responsible tonight—shows should be safe for you. truly a worst nightmare. sending love to manchester & ari — Lorde (@lorde) 23 de maio de 2017

Bruno Mars, que actuou recentemente em Portugal, escreveu não acreditar "que o mundo onde vivemos possa ser tão cruel", enquanto o cantor soul John Legend, que concretizou um dueto com Ariana este ano, enviou “amor” para o Reino Unido, para Ariana Grande e para todos os admiradores que foram afectados por “este terrível” ataque. O mesmo transmitiu Jennifer Lopez ou a cantora Pink, que se mostrou “devastada” com o sucedido, enquanto a veterana Cher evocou que na sua juventude tinha “passado bons momentos” em Manchester, dirigindo todas as suas preces e pensamentos à população da cidade britânica. Justin Timberlake foi outro que reagiu ao sucedido escrevendo que "precisamos todos de fazer melhor. Precisamos de nos amar uns aos outros."

Sending love to the U.K., @ArianaGrande and all of her supporters who were caught up in this awful attack. Heartbreaking. — John Legend (@johnlegend) 23 de maio de 2017

My thoughts and prayers are with the people of Manchester, any one affected, @ArianaGrande and the entire crew. Heartbreaking — P!nk (@Pink) 23 de maio de 2017

